وشدد أمير نجران على ترسيخ وتكريس الإجراءات والبروتوكولات لمنع تفشي فيروس كورونا، وقال: "نجتمع اليوم، على أثر التحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة، وعلى رأسها الدكتور توفيق الربيعة، وسط ما تشهده بعض دول العالم من موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية".
وثمّن ما توليه القيادة السعودية من حرص وعناية واهتمام، بكل شؤون المواطن والمقيم والزائر، بل بلغت حتى المخالف، كما ثمن الدور الذي يقوم به أبطال الأمن والصحة والمساندون من الجهات الخدماتية خلال الجائحة.
وتناول الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه أعمال اللجان الميدانية والجهات المعنية، بشأن المساجد والجوامع، وكذلك سكن العمالة، حيث تم إقرار جملة من التوصيات، من بينها عقد اجتماع بين فرعي وزارتي الشؤون الإسلامية والموارد البشرية والمديرية العامة للشؤون الصحية لتنظيم عمل المتطوعين عند مداخل الجوامع، بجانب التشديد على الكفلاء والعمالة في ما يتصل بالمساكن العشوائية وغير المناسبة.
وأقر الاجتماع تنفيذ حملات أمنية وصحية وخدماتية مشتركة لدهم المحال التجارية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعاقبة المخالفين على الفور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تتخذ إجراءات صارمة.. إغلاق 16 مسجدا بمنطقة نجران بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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