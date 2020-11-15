لقمعها المعارضة.. واشنطن تعلن تشديد العقوبات ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن عزم بلاده تشديد العقوبات على إيران الأسبوع المقبل.
وأكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة على طهران تأتي على خلفية قمعها السياسي للمعارضة.
وأوضح بومبيو أن السلطات الإيرانية لا تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل المرتكبة خلال المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية منذ عام.
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة مساهمتها في محاسبة المسؤولين، وستعلن، الأسبوع المقبل، عن إجراءاتها اللاحقة بحق الضالعين في أعمال القمع، من أجل تحقيق العدالة للشعب الإيراني الذي طالت معاناته أكثر من غيره من اضطهاد جمهورية إيران".
وأعرب عن أمله في ان تنضم جميع الدول للنداءات الموجهة للنظام الإيراني للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
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