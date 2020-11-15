أول تعليق أمريكي على استهداف مسلحي تيجراي عاصمة إريتريا بالصواريخ

أعلنت الخارجية الأمريكة رفضها إطلاق جبهة تحرير شعب تيجراي الإثيوبية صواريخ باتجاه إريتريا.
وقال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا إن الولايات المتحدة ترفض بشدة الهجمات غير المبررة التي شنتها جبهة تحرير تيجراي على إريتريا يوم 14 نوفمبر.
وأضاف ناجي في تغريدة على تويتر أن بلاده ترفض جهود الجبهة لتدويل الصراع في تيجراي.
وتابع "نحث على اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين وتهدئة التوترات واستعادة السلام".
وفي وقت سابق، أعلن زعيم إقليم تيجراي ديبريتسيون جيبريمايكل، إن هناك صواريخا أسقطت على مطار أسمرة عاصمة إريتريا.
وأفادت سائل إعلامية بسقوط 3 صواريخ عل الأقل في أسمرة، في تصعيد حاد للنزاع بين القوات المحلية في تيجراي والجيش الاتحادي الإثيوبي.
وأدت الهجمات إلى تفاقم المخاوف من أن الصراع الذي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه سيكون سريعًا ويمكن احتوائه بدلًا من ذلك أن يتضاعف ويزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.
وقال آبي، إنه أمر بتنفيذ عمليات عسكرية في تيجراي في تصعيد دراماتيكي لخلاف طويل الأمد مع جبهة تحرير تيجراي.
وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا في الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبعضهم قُتل في مذبحة مروعة وثقتها منظمة العفو الدولية.
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