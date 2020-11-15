أوباما يهاجم ترامب.. ويتحدث عن حصوله على منصب في إدارة بايدن

هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الرئيس الحالي دونالد ترامب، في ظل رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بالسباق.

وقال أوباما في أول مقابلة تلفزيونية منذ الانتخابات إنه لا يأخذ ترامب دائما على محمل الجد.

وأعرب أوباما خلال حوار مع شبكة "سي بي إس نيوز" عن دهشته من بعض تصريحات ترامب قائلا "أعتقد أنه من العدل أن أقول أن هناك أشياء كثيرة يقولها ترامب لا آخذها بشكل شخصي أو بجدية.. على الرغم من أنني اعتقد أنها يمكن أن تكون مدمرة وضارة في كثير من الأحيان".

وبشأن حصول ترامب على ما يزيد عن 71 مليون صوت في الانتخابات قال أوباما إن ذلك قد يدل على انقسام كبير في المجتمع الأمريكي.

وأوضح أنه من الصعب جدا على الديمقراطية الأمريكية الاعتماد على مجموعات مختلفة تماما على الحقائق.

وعن تمسك ترامب بالكرسي، أكد أوباما أنه من "المخيب للآمل" رؤية القليل من الجمهوريين يقفون في وجه ترامب بينما يرفض التنازل عن الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن.

وأضاف أنهم لم يعتقدوا أنه كان هناك أي تزوير في الانتخابات لأنهم لم يقولوا أي شيء عن ذلك خلال اليومين الأولين للانتخابات.

وأعرب عن مخاوفه من خطورة الأمر وتهديد الانتقال السلمي للسلطة، موضحا أن أيا من كان الذي سيتولى المنصب فهو خادم للشعب.

وأكد أنها وظيفة مؤقتة "نحن لسنا فوق القانون هذا هو جوهر ديمقراطيتنا".

وعن حصوله على منصب وزارة في إدارة بايدن، رد أوباما قائلا "هناك على الأرجح بعض الأشياء التي لن أفعلها ، لأن ميشيل - زوجته- ستتركني.. وسيكون رد فعلها .. ماذا ؟ هل أنت فعلت ذلك؟".

ولا يزال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، معلنا رفع دعاوى قضائية في عدد من الولايات.