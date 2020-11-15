نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آوبو oppo reno 4 pro الجديد واهم عيوبه للفئة المتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه آوبو عن هاتفها الجديد من فئه رينو وهو آوبو oppo reno 4 pro والتي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليكون هاتف آوبو oppo reno 4 pro الجديد بمعالجه بعض العيوب في فئه reno 3 ودعم الهاتف بالمميزات والمواصفات بالإضافة إلي تطوير الشحن بالهاتف وتطوير الشاشة لأداء افضل في اللعب، كما اعلن أيضا عن آوبو oppo find x2 pro المقاوم للماء لذلك تعمل شركه آوبو علي التحديث المستمر في هواتفها.

مواصفات آوبو oppo reno 4 pro

أعلنت شركه آوبو عن هاتفها الجديد كليا وأعلنت عن اهم مميزاته وصفاته والتي سوف نختصرها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 160.2*73.2*7.7 ملي بوزن 161 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك المضغوط.

الهاتف يدعم حتي شبكه الجيل الرابع.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

شاشه الهاتف ذات ثقب منحنيه من الجوانب من نوع super amoled وهي موجوده أيضا في هاتف آوبو oppo a93 وتأخذ مساحه 6.5 وتأتي بجوده 2400*1080 fhd ومعدل كثافه 204 بكسل وتتميز بوجود طبقه من الحماية من نوع corning gorilla glass مع دعمها لتحديث 90hz ومساحتها 92.01 من الواجهة الأمامية للهاتف وذلك لعرض محتوي افضل أثناء استخدام الجهاز.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم اربع كاميرات بدقات مختلفه الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقه 32 ميجا بكسل.

مساحه تخزين الهاتف 256 جيجا بالإضافة إلي مكان لكارت ميموري 256 جيجا لزيادة المساحة.

الهاتف يدعم معالج من نوع snspdragon720g.

الهاتف يوجد به ميكروفون ثانوي لعزل الصوت أثناء استخدامه.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع وبصمه الوجه.

بطاريه الهاتف بسعة 4000 أمبير وشاحن بقوه 65 وآت.

ألوان الهاتف الأسود والأزرق المط

عيوب هاتف آوبو oppo reno 4 pro

بالرغم من المميزات والمواصفات بالهاتف إلا أن يوجد به بعض العيوب البسيطة مثل:

ارتفاع السعر قليلا.

السماعة الخارجة غير مدعومه بنظام الاستريو.

خامه الهاتف من البلاستيك رغم ارتفاع سعره.

قد تكون أداء البطارية ضعيف قليلا.

سعر آوبو oppo reno 4 pro

أعلنت شركه آوبو عن سعر هاتفها آوبو oppo reno 4 pro وهو 515 دولار ما يعادل بالسعودي 1800 ريال ما يعادل بالمصري 8000 جنيه مصري، كما يمكنك معرفه سعر آوبو oppo A73.