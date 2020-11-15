أبشر للتوظيف وموعد وشروط التقديم لوظائف طيران الأمن العام

أعلنت رئاسة أمن الدولة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فتح باب التسجيل والقبول في عدد من الوظائف المتاحة التي تم الإعلان عنها، حيث يتم التقديم على عدد من الرتب في منصب القيادة العامة لطيران الأمن وهي (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي)، وذلك بهدف التعيين على منصب القيادة والقواعد الجوية التابعة لها في مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية (منطقة الرياض – منطقة مكة المكرمة – المنطقة الشرقية – منطقة عسير)، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا شروط التقديم وموعد ورابط التقديم لوظائف طيران الأمن.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة العربية السعودية

أن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد اعتباره فيها

لم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وألا يكون مطروداً من أحدى الكليات أو المعاهد العسكرية

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة

أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها

أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول

ألا يقل طوله عن 168 سم ويكون متناسباً مع وزنه

اجتياز الاختبار المطلوب للتخصصات الفنية وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من قبل الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها.

على المتقدم تعبئة نموذج الطلب بمنتهى الدقة ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي للشروط

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية بنظام الانتظام للتخصصات المطلوبة لها درجة البكالوريوس

يلزم الحاصلين على الشهادة من الجامعات الأجنبية معادلة الشهادة الجامعية من قبل وزارة التعليم

ألا يقل تقدير المتقدم عن (جيد جداً) وما يعادله بالنسبة للمعدل التراكمي لمؤهل الدبلوم وأدنى.

ألا يتجاوز المتقدمين مؤهل الدبلوم فأدنى عامين من التخرج عند تقديم الطلب عدا المتقدمين بتخصص صيانة الطائرات فلا يكون قد مضى على تخرجهم ثلاث سنوات

اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقد أثناء إجراءات القبول بنسبة لا تقل عن 60% للمتقدمين على التخصصات التالية (لغة إنجليزية – صيانة الطائرات – إلكترونيات – اتصالات).

شروط التقدم لوظائف طيران الأمن :طريقة التقديم وموعد التقديم :

أعلنت الهيئة عن التقديم من خلال موقعها الرسمي عبر تويتر يتم من خلال الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني، حيث يبدأ التقديم من يوم السبت 28/3/1442 هجرية وينتهي التقديم في يوم الجمعة الموافق 5/4/1442 هجرية، حيث يتم تعبئة البيانات بمنتهى الدقة والتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح، ومن الجدير بالذكر أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط.