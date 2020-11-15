شاهد : البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في الزرقاء لمكافحة كورونا

دوت الخليج - تاليا تسجيل للمراحل الاولى التي تقوم بها شركة البداد كابيتال تمهيدا لانشاء مستشفى ميداني متنقل في الزرقاء وهو من ضمن عدد من المستشفيات الميدانية التي تبنيها الشركة في كل من عمان واربد ومعان ، ومدة انجاز كل مستشفى على حدة 30 يوما فقط من بدء العمل وهو ما يعتبر معجزة علمية وفنية وفق وصف مؤسسات تصنيف دولية . شاهد :

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