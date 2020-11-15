فيديو .. بيرو : مقتل 3 أشخاص فى احتجاجات ضد الرئيس الجديد واستقالة 7 وزراء

وطالب رئيس البرلمان فى بيرو، لويس فالديز، باستقالة الرئيس الجديد، مانويل ميرينو، الذى تولى منصبه يوم الثلاثاء الماضى، ردا على الحملة "القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات".

وأعلن مكتب الهيئة العامة المسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان فى بيرو، أن "13 متظاهرا أصيبوا بجروح"، منددا بـ"الاستخدام العشوائى للقوة من قبل الشرطة".

كما أعلن سبعة من وزراء ميرينو، البالغ عددهم 18، استقالتهم مساء أمس، السبت، بعد "حملة الشرطة القمعية"، بينهم وزير الصحة، آبل ساليناس، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

جدير بالذكر أن برلمان البيرو عزل يوم الاثنين الماضى رئيس الجمهورية السابق، مارتن فيزكارا، بدعوى "العجز الأخلاقى"، وجاء ذلك على خلفية اتهامات بتلقيه رشاوى فى العام 2014، حين كان لا يزال حاكم ولاية، حيث تولى الحكم خلفا له رئيس البرلمان السابق، مانويل ميرينو، وهو مهندس زراعى من يمين الوسط، يبلغ من العمر 59 عاما.

وشهدت العديد من مدن البيرو مظاهرات واحتجاجات، للمطالبة باستقالة ميرينو، ورفض ما يرونه "انقلابا برلمانيا"، وتجمع المتظاهرون فى العاصمة ليما، مهددين بالسير إلى مبنى البرلمان، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة، التى استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وفق "فرانس برس".