توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة التعليم وعدد من الجامعات

انطلق اليوم الأحد حفل توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة السعودية للفضاء ووزارة التعليم السعودية ، وعدد من الجامعات السعودية بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم.

وأكّد الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء خلال حفل توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات السعودية أن الهدف من المذكرات هو تعزيز الابتكار وتشجيع الطلاب وتمكينهم من التخصص في العلوم التطبيقية المرتبطة بعلوم الفضاء.

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المذكرات التي توَقَّع اليوم تؤكّد أهمية توسعة الدور الرئيس والأساس للجامعة المُتمثّل في تأهيل الكفاءات البشرية.

وتساهم الهيئة السعودية للفضاء من خلال توقيع مذكرات تكامل مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى تعزيز الشراكة بين الجهتين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الفضاء السعودي.

يذكر أن أبرز المستفيدين من توقيع مذكرات تكامل بين الهيئة ووزارة التعليم والجامعات السعودية طلاب برنامج أجيال الفضاء الموهوبين حيث تهدف المذكرات إلى غرس الشغف لديهم وتنمية قدراتهم في العلوم التطبيقية المُرتبطة بالفضاء لتمكينهم وتأهيلهم لقيادة هذا القطاع والنهوض به.