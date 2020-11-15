فوتشي: كورونا سيختفي والحياة في أمريكا ستعود لطبيعتها في هذا التوقيت

أكد الدكتور أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الشعب الأمريكي يمكن أن يبدأ في العودة إلى الوضع الطبيعي النسبي بحلول أبريل أو يوليو من عام 2021، قائلًا إنه يعتقد أنه سيكون من الممكن تحقيق ذلك بحلول الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل.

وعندما يتمكن الأمريكيون من التجمع مرة أخرى يعتمد على عدد من العوامل، قال فوتشي لشبكة CNN معطيًا مثال باللقاحات، مشيرا إلى إعلان الشركة المصنعة فايزر أن بياناتها الأولية تظهر أن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90٪ ومن المتوقع أن تكشف شركة ثانية عن نتائجها المبكرة قريبًا.

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وقال "فوتشي"، "هذا رائع، لكن علينا أن نجعل الناس يأخذون اللقاح"، ولذلك، إذا جعلنا الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، ولديك من ناحية لقاح فعال، ومن ناحية أخرى ، درجة عالية من امتصاص اللقاح، يمكننا البدء في إعادة الأمور إلى طبيعتها نسبيًا نحن ندخل الربع الثاني والثالث من العام، حيث يمكن للناس البدء في التفكير في القيام بأشياء كانت خطيرة للغاية قبل أشهر فقط.

وأوضح "أن كل الأشياء يجب أن توضع معًا، وأمريكا لا يمكنها فقط أن تتمنى حدوث ذلك".

وتابع فوتشي إن اللقاحات يجب أن تأتي، ويجب نشرها ولا يمكن التخلي عن تدابير الصحة العامة الأساسية.