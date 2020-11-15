تشمل المطاعم والأسواق.. الجزائر تفرض إجراءات صارمة لمكافحة كورونا

اتخذ رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير الوقاية والحماية، التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية التي أحدثها فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة البلاد الجزائرية، أن تدابير الحجز الجزئي المنزلي يبدأ تطبيقها من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، على الولايات الإثنين والثلاثين (32) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، الـمسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة، وعين تموشنت.

وأفادت الصحيفة الجزائرية بأن إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي لاتنطبق علي الولايات الستة عشر (16) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، الطارف، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية، وغليزان.

وقالت الصحيفة : يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

تجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم 17 نوفمبر 2020 لـمدة خمسة عشر (15) يومًا.

أشارت الصحيفة إلي تمديد إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة ١٥ يوما.

وتغلق الأنشطة الآتية لـمدة 15 يومًا:

القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية؛

أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ؛

دور الشباب؛

الـمراكز الثقافية.

و يطبق إجراء الغلق على الولايات الإثنين والثلاثين (32) الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي الجزئي وهي: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، الـمسيلة، ورقلة، وهران، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق آهراس، تيبازة، وعين تموشنت..

وفيما يخص الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع الـمشروبات والـمأكولات الـمحمولة فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداء من الساعة الثالثة مساءا.

وأضافت الصحيفة : ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

و فيما يتعلق بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، فسيتم وضع نظام رقابة من قبل الـمصالح الـمختصة لضمان الامتثال لتدابير الوقاية والحماية فضلا عن تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين، حيث سيتم الإعلان عن غلقها الفوري، في حالة حدوث خرق للإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}.

وأشارت الصحيفة الي انه في وقت سابق تم منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء وكذلك منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

ودعت الحكومة الجزائرية الجميع إلى اعتماد الـمزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار الوباء، ورفع هذا التحدي الصحي الكبير الذي يواجه الأمة، على غرار جميع دول العالم وفق ماذكرته صحيفة البلاد.