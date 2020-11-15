دوت الخليج : تاليا شرح تعريفي لإقامة البداد كابيتال هذه الأثناء 6 مستشفيات ميدانية في مختلف المحافظات وفق اتفاق مع الحكومة الاردنية .

واقامت البداد كابيتال عشرات المستشفيات الميدانية في مختلف القارات بلغت حتى الآن. 114 مستشفى توزعت بين اوروبا وأمريكا والخليج وآسيا والآن الاردن .

يذكر ان البداد كابيتال يمتلكها ويقودها الشقيقان الدكتور فطين البداد والسيد زايد البداد الرئيس التنفيذي ..

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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