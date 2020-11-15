فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن

دوت الخليج - : تاليا مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي مقرها الامارات والتي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن بسرعة قياسية بحيث لا يتجاوز انشاء المستشفى بكل مرافقه 30 يوما ما يعتبر معجزة هندسية وعلمية وتصنيعية نادرة .. يذكر بأن البداد كابيتال التي يديرها الشقيقان فطين البداد وزايد البداد حطمت الارقام القياسية في سرعة انجاز وبناء وتجهيز المستفيات الميدانية المتنقلة في العالم . شاهد الصور :

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