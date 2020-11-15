كبير موظفى بايدن يطالب الحكومة بالموافقة على الانتقال هذا الأسبوع

وقال رون كلاين فى لقاء تليفزيونى: "ما نريد حقا رؤيته هذا الأسبوع.. هو مسألة إدارة الخدمات العامة"، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف كلاين أن تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى أقر بها فوز بايدن -قبل أن يغرد مجددا ليقول لاحقا إنه لم يتنازل- لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.
وقال كلاين للقناة: "ليست تغريدات دونالد ترامب على تويتر هى التى تجعل جو بايدن رئيسا لأميركا أو لا. الشعب الأمريكى هو من يفعل ذلك".
وتراجع ترامب عن كلامه الذى اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.
وذكر ترامب فى تغريدة نشرها على حسابه فى "تويتر" اليوم الأحد: "لم يفز بايدن إلا فى عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأى شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة!".
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