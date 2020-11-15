صحيفة إسرائيلية: أردوغان قلق من تولي بايدن رئاسة أمريكا

قالت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشعر بقلق شديد إزاء تولي المرشح الديمقراطي، جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد تصفية الحسابات مع أردوغان، الغارق حاليا في الأزمات الداخلية التي تسبب فيها شركاؤه.

وأشارت إلى أن العلاقات بين بايدن وأردوغان متوترة للغاية، حيث قال الرئيس الأمريكي المنتخب من قبل أنه على العكس من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فإنه يعلم جيدا كيفية التفاوض مع أردوغان، وأنه إذا كان رئيسا فإنه سيجعله يدفع ثمنا باهظا على ما فعله.

وأوضحت "هآرتز" أن أردوغان لم يُبد أي شعور بالخوف، إذ قال تعليقا على احتمال فرض عقوبات على تركيا، وذلك قبل أسبوع على الانتخابات الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعلم حقيقة من تتعامل معه.

ونقلت الصحيفة عن مايكل كاربنتر، مدير مركز "بن بايدن" للدبلوماسية والمشاركة العالمية في جامعة بنسلفانيا، قوله إن "تركيا تقوّض ما نراه بأنه مصالحنا المشتركة، سواء في ناغورنو قرة باغ، ليبيا، التوترات في بحر إيجه، أو شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس 400".