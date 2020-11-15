للراغبين في مشروع نيوم.. فرصة عظيمة للالتحاق بالشركة وهذا موعد التقديم

فتحت نيوم السعودية اليوم باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر حتي 27 نوفمبر2020.

وحثت شركة نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعيةعلى الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62 ، والذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج. علما بأن الاختبارات سوف تقام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20نوفمبر2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء.

وذكرت نيوم أنه سيتم اختبار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزيةوالمهارات الرقمية في شهر يناير2021.

ويشار الي ان برنامج نيوم للابتعاث يعد فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءً من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة،كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.

ولفت نيوم إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.