حكومة نتنياهو تصادق على اتفاق السلام مع البحرين

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على اتفاق السلام مع مملكة البحرين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

ويصبح بذلك اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين ساري المفعول.

وقبل اجتماع الوزراء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "إحلال السلام والتطبيع مع البحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان إنجاز كبير لدولة إسرائيل".

كان الكنيست الإسرائيلي صادق الأسبوع الماضي على اتفاقية اسلام مع البحرين حيث صوت 62 نائبا من أصل 120 لصالح الاتفاق، بينما عارضه 14 نائبا.

ومن المقرر أن يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل يوم الأربعاء، وذلك بعد توقيع اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشهر الماضي بالمنامة.