إصابة وزير النقل التركي بفيروس كورونا

كشف متحدث باسم وزير النقل الروسي اليوم الأحد، عن أنه إصابة وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف بكورونا وأن مهامه ستؤدي بشكل مؤقت بواسطة النائب الأول له الكسندر نيرادكو.
وتأكدت إصابة وزير النقل الروسي فيتالي سافيليف بفيروس كورونا، وفقا لنتائج المسحات التي أجراها والتي كشفت عن اصابته بالفيروس المستجد ولكن حالته مستقرة، وفقا لوسائل الاعلام الروسية
ووفقًا لمتطلبات لجنة مكافحة الفيروس المستجد في روسيا، يجب على رئيس وزارة النقل مراعاة العزلة الذاتية.
وقال المتحدث للصحفيين إن مهامه سيتولى مؤقتا النائب الأول لوزير النقل ورئيس وكالة الطيران الفيدرالية الروسية روسافيتاسيا.
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