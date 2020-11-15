قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا السابقة أمام مجلس الوزراء البريطاني، بأنها لن تقبل بالعيش في ظل إجراءات الحظر المزيف والتكميم والترويع النفسي للشعوب بسبب فيروس كورونا المزعوم وإن هذه الإجراءات تفرضها شياطين الأرض، يكشف الخديعة التى تم تدبيرها من قبل الماسونية اليهودية لضرب العالم فى مقتل لصالحهم، لافتة إلى أنهم يعيشون على الحروب والكساد.
وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه من الضروري الانتباه لتصريحات ماي والتى نبهت فيها بأن الهدف من كورونا هو خدمة أجندات لعصابات غامضة ومخطط لشياطين الأرض أدخل العالم فى دوامة مميتة ومؤامرة ستؤدى لسنوات عجاف طويلة.
وطالبت "الرشيد"، وزراء الصحة العرب ، بالانتباه لما حذرت منه تيريزا ماي من انتشار اللقاح الذى هو فى حقيقته سراب ووهم يهدف للتربح المادي ويقتل الاجساد فى النهاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا وهم وسراب.. إعلامية: حديث تيريزا ماي عن كورونا أمر كارثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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