جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 54 مليونا

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ فيروس كوفيد 19 على المستوى العالمي 54 مليونًا، وفقًا لأحدث البيانات التي جمعها مركز حصر وإحصاء حالات كورونا حول العالم بجامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد.
وبلغ العدد الدقيق لحالات الإصابة بفيروس كورونا 54.027.785 حالة حتى الساعة 12:12 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، وفقًا لجامعة جونز هوبكينز، فيما تعافى أكثر من 34.7 مليون شخص من المرض، في حين أن عدد الوفيات العالمي كوفيد 19 يقترب من 1،313،000.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي كوفيد 19 جائحة في 11 مارس.
وتم تسجيل أكبر عدد من الحالات حتى الآن في الولايات المتحدة والهند والبرازيل.
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