فرنسا تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 302 حالة وفاة و27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء جان كاستكس في مقابلة صحفية، أمس السبت، إنه سيتعين "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل" وإنه يعمل على وضع "قواعد" للبلاد حتى التوصل إلى لقاح.

وأشار كاستيكس إلى أنه يجب الاستمرار في العمل عن بعد خلال الأشهر المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 28 أكتوبر الماضي إغلاقا لمدة شهر من أجل الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 42 ألف شخص في البلاد.