بريطانيا تسجل 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 168 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع إجمالى الوفيات فى المملكة المتحدة الى 51.934.



أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 168 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع إجمالى الوفيات فى المملكة المتحدة الى 51.934. وأضافت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل 25 ألف إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات الى 1.369.318.

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