عاجل .. رئيس الوزراء البريطانى يدخل الحجر الصحى بعد مخالطة مصاب بكورونا

وفى 27 مارس الماضى، أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وخضع للعزل الذاتى، إلا أن صحته تدهورت بعد 10 أيام من إصابته، ونقل على إثرها للعناية المركزة، وتلقى العلاج حتى خرج من المستشفى فى 12 إبريل، بعد تعافيه من الفيروس.

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