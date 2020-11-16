كورونا تهدد حياة رئيس الحكومة البريطانية للمرة الثانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون يخضع حاليا للعزل الذاتي بعد أن خالط مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن السلطات الصحية طلبت منه عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطة شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم جونسون، "سيواصل العمل من داونينغ ستريت، بما في ذلك قيادة مواجهة الحكومة لجائحة فيروس كورونا"، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وأضاف "رئيس الوزراء في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19".

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.