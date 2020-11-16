بريطانيا.. السلطات تطالب رئيس الوزراء بعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات الصحية البريطانية أخطرت رئيس الوزراء بوريس جونسون، بضرورة حجر نفسه بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا.

وفي 27 مارس الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا، بعد نحو يومين من إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز بفيروس كورونا، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء، حيث ذكر أن الأمير "كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض.

واليوم الأحد، أعلنت هيئة الصحة البريطانية عن تسجيلها 24962 إصابة و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860.

وأضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 168 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 51934 متوفى.