أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات الصحية البريطانية أخطرت رئيس الوزراء بوريس جونسون، بضرورة حجر نفسه بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا.
وفي 27 مارس الماضي، أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا، بعد نحو يومين من إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز بفيروس كورونا، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء، حيث ذكر أن الأمير "كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض.
واليوم الأحد، أعلنت هيئة الصحة البريطانية عن تسجيلها 24962 إصابة و168 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وتشير هذه الحصيلة إلى انخفاض لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا بعد أن سجلت البلاد يوم 12 نوفمبر 33470 حالة، وفي 13 نوفمبر 27301، وفي 14 نوفمبر 26860.
وأضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 168 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 51934 متوفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا.. السلطات تطالب رئيس الوزراء بعزل نفسه بعد مخالطته مصابا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.