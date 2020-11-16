تبث من بيروت.. إعلامي لبناني يحذر من قنوات حوثية تبث سمومها ضد مصر والسعودية

اكد الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب ان هناك ظلمًا كبيرًا واقع على المشاهد اللبناني والعربي قد لا يدركه البعض بسبب الدور السلبي لبعض القنوات والبرامج السيئة جدًا على الشاشة الصغيرة والتي اصبحت بعض البرنامج تخلط بين الاجندة السياسية والحزبية والطائفية والذي تبث من بيروت.

وذكر ابوزينب في تصريحات خاصة ل " صدي البلد" أن اللبنانيين يعيشون واقعا مريرا نظرا لعدم الالتزام بسياسة النأي بالنفس، في صراعات منطقة والسماح لايران ومليشياتها بالتدخل الاعلامي لدعم الأنشطة التخريبية والتحريضية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي من بيروت .

وقال ابوزينب : و إذا أردنا أن نذكر جميع المشاكل التي يمر بها الاعلام اللبناني فسنعي أنه في وضعٍ خطير، لكن من أبرز هذه المشاكل والتي أصبحت تؤثر سلبًا على لبنان و مستقبله هي القنوات التي تبث من لبنان على سبيل المثال لا للحصر "قناة المسيرة الفضائية " و " قناة الساحات "التابعة لميليشيا الحوثي التي تبث من بيروت وهدفها هذه القنوات دعم الانقلاب في اليمن، ومهاجمة وتشويه صورة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية .

وأضاف : كما تعمل هذه القنوات الاعلامية بدعم مباشر من ايران لاطلاق مواقف تحريضية ضد الاشقاء العرب وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة و مصر.

وأتم تصريحاته قائلا : هذه البرامج والقنوات التي تبث من لبنان تقود اللبنانيين ومستقبلهم نحو المجهول وخاصة ، لا يوجد خطة من الدولة اللبنانية او من وزيرة الأعلام في حكومة تصريف الاعمال خطة لتنظيم الاعلام او منع اي وسيله اعلامية تبث العداء والتحريض ضد الاشقاء العرب .