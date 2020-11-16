تقارير تتهم ترامب بإهمال مكافحة الوباء والتركيز على معركته الخاصة ضد بايدن

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب توقف عن التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة في ضوء الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، قبل عدة أسابيع من انتخابات 3 نوفمبر، توقف ترامب عمليًا عن التعامل مع الإصدارات المتعلقة بمكافحة كوفيد 19، وتحويل تركيزه مباشرة إلى الحملة الانتخابية.

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وتقول المصادر إن الرئيس الحالي بدأ حتى يتجاهل نصيحة خبرائه في مجال الصحة والطب.

وقال مسؤول كبير بالإدارة لوسائل الإعلام إن ترامب توقف عن تلقي تقارير منتظمة حول وضع فيروس كورونا في البلاد، نادرًا ما يقرأ الرئيس نفسه التقارير اليومية لمنسق البيت الأبيض لمكافحة كورونا.

وتأتي هذه الأخبار مع استمرار الولايات المتحدة في كونها الدولة الأكثر تضررًا من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (ما يقرب من 11 مليون) والوفيات (أكثر من 245000).

وخلال الأيام العديدة الماضية، سجلت الولايات المتحدة أرقامًا قياسية جديدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية.