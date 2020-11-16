ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في موسكو إلى 7859

ارتفع عدد الوفيات في موسكو جراء الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 ليصل إلى 7859 وفقا لما أعلنته، اليوم الأحد، سلطات الصحة في روسيا.
وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان اليوم الأحد، إن موسكو سجلت 72 حالة وفاة لمرضى مصابين بكوفيد -19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد في العاصمة الروسية إلى 7859.
وأكد المركز الروسي أنه توفى 72 مريضا آخر، تم تشخيص إصابتهم بالتهاب رئوي وثبت إصابتهم بفيروس كورونا، في موسكو.
وفي اليوم السابق، توفي 75 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا في موسكو.
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