كامالا هاريس تطلب من الأمريكيين تبرعات بعد فوز بايدن

دعت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأمريكيين إلى تقديم تبرعات لخوض المعركة القضائية بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت "هاريس"، في تصريحات صحفية، "الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، والجمهوريون يحاولون تفكيك النصر الحاسم بدعاوى قضائية لا أساس لها".

وتسببت تغريدات لترامب في إثارة الجدل والحيرة، بشأن إقراره بفوز بايدن بالانتخابات أم مواصلة حملته القضائية ضد النتائج.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، الأحد: "لقد فاز لأن الانتخابات زورت"، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام عالمية إقرارا للمرة الأولى بفوز منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر، لكنه كرر إدعاءاته بالتلاعب بنتيجة الانتخابات.

وجاء في تغريدة ترامب "لقد فاز لأن الانتخابات زورت. لم يسمح للمراقبين والملاحظين بالتواجد. الأصوات تم احتسابها من قبل شركات يملكها اليسار الراديكالي مثل دومينين ذات السمعة السيئة والمعدات الرديئة والتي لم تعتبر مؤهلة في تكساس التي فزت بها بفارق كبير. بالإضافة إلى الإعلام المزيف والصامت وغير ذلك الكثير".

وكان ترامب أكد، مساء السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات، بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.