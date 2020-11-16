أمطار وسحب رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تشهد المملكة غدا الاثنين ، سماء غائمة جزئيا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطره على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة.
وحذرت الهيئة في تقريرها عن طقس الغد الاثنين علي المملكة العربية السعودية سكان مناطق ، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة من السحب الرعدية الممطرة.
وأشارت الأرصاد السعودية الي انه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 9 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة.
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