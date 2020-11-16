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إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

أصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو. إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كوروناأصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو. وقال ممثل الوزارة للصحافيين: "أظهر اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف نتيجة إيجابية". بحسب روسيا اليوم. وأضاف ممثل الوزارة: "وفقا لمتطلبات الهيئات الصحية المختصة، يجب على وزير النقل مراعاة العزلة الذاتية. وسيؤدي مهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية ألكسندر نيرادكو"

(وكالات)



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