حريق ضخم بمحطة مترو أنفاق العاصمة الألمانية برلين وإصابة 3 أشخاص ..صور

شهدت محطة مترو أنفاق العاصمة الألمانية برلين حريقا ضخما، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، تحاول خدمة الطوارئ في العاصمة السيطرة على الحريق الضخم، إلا أنه ما زال مشتعلًا.

وقالت الصحيفة، إن سبب اندلاع الحريق في بداية الأمر، هو حريق صغير في محل داخل المحطة، ما تسبب في امتداد النيران إلى داخل المحطة.

ورجحت الصحيفة إمكانية إخلاء المساكن القريبة من المحطة بسبب سرعة انتشار النيران من المحطة إلى الأماكن المحيطة.

وذكرت السلطات الألمانية أنه لا تزال تحاول السيطرة على الحريق الذي شب في أرجاء المحطة.