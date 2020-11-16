بيان عاجل من الجيش المغربي بشأن الأحداث في مدينة الكركرات

أعلن الجيش المغربي، الأحد، أنه رد على استفزازات جبهة البوليساريو بإطلاق النيران على الجدار الأمني الذي أقامه المغرب للفصل بين معبر الكركرات ومناطق تسلل عناصر البوليساريو للمنطقة العازلة.
وعبر حسابها على موقع "فيسبوك" قالت القوات المسلحة المغربية إن" عناصر القوات المسلحة الملكية ردت على استفزازات ميليشيات البوليساريو على طول الجدار الأمني".
وأضاف الحساب:" أنه وتنفيذا لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، فقد ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس".
وتابع:" منذ 13 نوفمبر قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية".
وفي سياق متصل نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صحة ما يروجه إعلام جبهة البوليساريو من قبيل سقوط قتلى وجرحى إثر العملية العسكرية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية الجمعة الماضية.
وقال العثماني خلال مهرجان خطابي رقمي نظمه حزب العدالة والتنمية تثمينا للعملية العسكرية التي نفذها الجيش المغربي:" البوليساريو ضعيفة وتحاول تزييف الوقائع ونشر الأخبار الكاذبة".
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