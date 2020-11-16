ترامب: بولتون أحد أغبى الأشخاص الذين تعاملت معهم

هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، معتبرا أنه "من أغبى المسؤولين".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "كان جون بولتون واحدا من أغبى الأشخاص ف الحكومة الذين تشرفت بالعمل معهم".

وتابع ترامب "رجل متجهم وممل وهادئ.. لم يضف شيئا للأمن القومي سوى .. يا إلهي فلنذهب للحرب".

وأوضح أن بولتون كان مسؤول عن تسريب كتثير من المعلومات السرية بشكل غير قانوني، واختتم ترامب قائلا "إنه غبي حقا".

جاء ذلك على خلفية هجوم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون على ترامب.

وقال بولتون في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".

وأضاف بولتون "أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وحذر من أن قرارات ترامب قد تلحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي، منتقدا إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين كريستوفر ميلر بالمنصب، واصفا إياه بأنه "قليل الخبرة".