اتفاق الأطراف السياسية الليبية على إجراء انتخابات ديسمبر 2021

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بالإنابة عن "ستيفاني ويليامز"، اليوم الإثنين، اتفاق جميع الأطراف في الملتقى السياسي الليبي في تونس على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام المقبل 2021.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، اليوم الإثنين، على أن الملتقى السياسي الليبي في تونس تم في أجواء إيجابية للغاية.

وقالت في مؤتمر صحفي في ختام الملتقى، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات.

وأضافت أن جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقين على ضرورة عمل تغيير في ليبيا.

وتابعت أن جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس أكدوا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي، وكذلك على ضرورة إحداث تغيير في ليبيا.

واختتم أعمال الملتقى السياسي الليبي في تونس، بحضور ممثلين عن القوى السياسية في البلاد، في محاولة لإيجاد خريطة سياسية للأوضاع في البلاد.