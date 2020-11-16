وزير المالية البريطانى : لا أطمح فى تولى رئاسة الوزراء خلفا لجونسون

وبسؤاله عما إذا كان قد وضع نصب عينيه أن يحل محل رئيس الوزراء الحالى بوريس جونسون، قال سوناك "البالغ من العمر 40 عامًا" فى مقابلة مع موقع "لاد بايبل": "بالتأكيد لا".
وردًا على سؤال حول إمكانية أن يكون أول رئيس وزراء بريطانى غير أبيض، قال سوناك: "ربما يجدر بنا أن نأخذ فى الاعتبار أننى لست أول وزير مالية غير أبيض، كان ساج "فى إشارة إلى ساج جاويد" قد شغل المنصب قبلى، وكان لديه هذا الشرف قبلى".
وأضاف سوناك: "أعتقد أن هذا يقول الكثير عن بلدنا بصراحة تامة، إنه بلد متسامح بشكل لا يصدق، حيث تم الترحيب بأشخاص مثل عائلتى بحرارة، وقد تم الترحيب بحرارة بعائلة ساج، وتم دمجهما فى المجتمع".
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