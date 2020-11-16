زلزال بمقياس 6.1 يضرب الفلبين

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الإثنين، إن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب مينداناو بالفلبين.
وقال المركز إن الزلزال وقع بعمق 50 كيلومترا، لكنه لم يحدد موقعه بالتحديد.
ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.
يذكر أن الفلبين تقع بمنطقة تعرف باسم حلقة النار، وهي في المحيط الهادي، يحدث فيها نحو 90% من الزلازل في العالم.
وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر 2013.
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