انطلاق صاروخ سبيس إكس إلى الفضاء بنجاح.. فيديو

انطلق صاروخ شركة "سبيس إكس" الأمريكية، المأهول بأربعة من رواد الفضاء بنجاح، من قاعدة كيب كنافيرال الجوية إلى المحطة الدولية بالفضاء، اليوم الإثنين.
وهنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وشركة سبيس إكس، على إطلاق رحلة إلى الفضاء عبر كبسولة جوية.
وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اهنئ ناسا وسبيس إكس على إطلاق اليوم، إنها شهادة على قوة العلم وما يمكننا تحقيقه من خلال تسخير ابتكاراتنا وإبداعنا وتصميمنا".
وأضاف: "أنضم إلى جميع الأمريكيين وشعب اليابان في تمنياتي لرواد الفضاء بالتوفيق في رحلتهم".
وأطلقت شركة "سبيس اكس" ثاني رحلة فضاء عبر كبسولة دراجون، يتم إرسال فيها أربعة رودا فضاء، ثلاثة أمريكيين وآخر ياباني، عبر الصاروخ فالكون 9.
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