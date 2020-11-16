أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد لأكثر من 11 مليونا.
ومن ناحية أخرى، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إن على بلاده أن تتحمل 5 شهور من الإجراءات الصارمة للحد من كورونا.
ورجّحت ألمانيا، إبقاء التدابير التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا لأربعة أو خمسة أشهر إضافية.
وفرضت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إغلاقا عاما جزئيا في أوائل نوفمبر شمل الحانات والمطاعم والمنشآت الترفيهية، واستثنى المدارس والمحال.
وكانت غالبية دول أوروبا قررت إعادة الاغلاق مرة أخرى للسيطرة على الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا خلال الشتاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ 11 مليون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.