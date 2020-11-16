بايدن يهنئ ناسا وسبيس إكس على إطلاق كبسولة دراجون إلى الفضاء

هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وشركة سبيس إكس، على إطلاق رحلة إلى الفضاء عبر كبسولة جوية.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "اهنئ ناسا وسبيس إكس على إطلاق اليوم، إنها شهادة على قوة العلم وما يمكننا تحقيقه من خلال تسخير ابتكاراتنا وإبداعنا وتصميمنا".

وأضاف: "أنضم إلى جميع الأمريكيين وشعب اليابان في تمنياتي لرواد الفضاء بالتوفيق في رحلتهم".

وأطلقت شركة "سبيس اكس" ثاني رحلة فضاء عبر كبسولة دراجون، يتم إرسال فيها أربعة رودا فضاء، ثلاثة أمريكيين وآخر ياباني، عبر الصاروخ فالكون 9.

وتم إطلاق هذه الكبسولة من المحطة الفضائية الدولية في أول مهمة تنفيذية لوكالة الفضاء الأمريكية الناسا، باستخدام كبسولة الفضاء (كرو دراجون).

وتستغرق هذه الرحلة حوالي ثماني ساعات قبل الوصول إلى المحطة الدولية بالفضاء، لتكون أول رحلة عبر كبسولة مأهولة ببشر إلى الفضاء.