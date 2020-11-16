الولايات المتحدة تخرج رتلا عسكريا من سوريا إلى العراق

كشفت وكالة الانباء السورية "سانا" عن خروج رتلا عسكريا للقوات الأمريكية من سوريا يضم 50 عربة مدرعة ودبابة في اتجاه الأراضي العراقية.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية فإن: "رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية".

يذكر أن القوات الأمريكية والكردية يسيطرون على معظم حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد صادق في أواخر العام الماضي 2019، على خطة لسحب قواته من سوريا.

وعقب ضغط من الكونجرس وأعضاء إدارته قرر إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.