وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

أعلن التليفزيون الرسمي السوري، ليل الأحد الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

وذكرت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل: "وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم". وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".

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