أعلنت وكالة الانباء السورية، اليوم الإثنين، وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
وقالت الوكالة الرسمية إن وزارة الخارجية والمغتربين تنعي وفاة وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم.
وكان بداية العام الجاري، قد تناقلت أنباء عن وفاة المعلم، إلا أنه ظهر آنذاك وأعلن تكذيب هذه الشائعات.
وأضاف أنه لا صحة للأنباء التي تتداولها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
وأكدت وكالة الأنباء آنذاك أنه بصحة جيدة، ويتابع عمله دون أي تغيير.
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