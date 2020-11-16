تحديث الضمان الاجتماعي 1442 بالتفاصيل الكاملة

أصدرت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية خدمة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 التي تخص مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 و مستحقي الدعم من محدودي الدخل و الفقراء و الأيتام و المطلقات و الأرامل و غيرهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، و أعلنت ذلك إلكترونياً عبر موقعها الرسمي على الإنترنت دون حاجة المواطنين للتوجه إلى مكاتب الضمان و توفير الوقت و الجهد، نظراً للظروف الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تقوم الوزارة بدور هام في برنامج الضمان الاجتماعي و تقديم الدعم و المساعدات المقطوعة إلى أكبر عدد من مستحقي الدعم، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين.
لا تكتفي بذلك فقط، فتقوم أيضاً بجمع كافة المعلومات عن مستحقي المقطوعة، تراقب استمرار وجود سبب حصولهم على الدعم و عند انتهاء السبب سرعان ما تقوم بإعطاء الدعم لمجموعة أخرى من المواطنين في حاجة شديدة للمساعدة، و بذلك تحقق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
تسعى دائماً لتطوير الخدمات التي تقدمها و الرفع من مستوى هذه الخدمات بين الحين و الآخر، سوف نتطرق إلى الحديث عن إحدى هذه الخدمات وهي طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية خطوة بخطوة تابع معنا.رابط تحديث الضمان الاجتماعي الجديد
تقدم وزارة الموارد البشرية لمستحقي الدعم رابط يمكنهم الدخول من خلاله بهدف تحديث بياناتهم، وذلك في حالة إذا طرأ أي تغيرات في البيانات السابقة مثل:
- عنوان المستفيد.
- الحساب البنكي.
- البريد الإلكتروني.
- الوظيفة.
- الهاتف الجوال.
وتتيح هذه الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الخاصة بتقديم المساعدات المقطوعة، تابع معنا لمعرفة طريقة تحديث بياناتك بالخطوات المبسطة.
إذا كنت من مستحقي الدعم وينطبق عليك الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة للحصول على الدعم ولم يسبق لك التقديم، يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي والإطلاع على الشروط.تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية
إذا كنت من مستفيدي المساعدات المقطوعة و ترغب في تحديث بياناتك، إليك طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 اتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.
- اضغط على رابط تحديث بيانات مستحقي الدعم.
- قم بتسجيل الدخول و ادخل رقم السجل المدني أو رقم الهوية و كلمة المرور الخاص بك.
- اختر أيقونة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي.
- الموافقة على شروط تحديث البيانات، ثم اضغط إرسال.
- قم بتحديث جميع بياناتك مثل الاسم، الجنسية، الوظيفة، حالة السكن، السن، العنوان، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، رقم حسابك البنكي.
- بعد إتمام عملية تحديث البيانات، سوف يتم صرف المساعدات المقطوعة في الوقت المحدد لها من كل شهر، يمكنك الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الطلب بشكل مستمر.
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