ترامب يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وقال ترامب عبر حسابه على "تويتر": أنا فزت بالانتخابات"، وذلك دون ذكر مزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وفى وقت سابق، قال رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب فى مقابلة مع صحيفة فوكس الأمريكية، إنه فى ميشيجان وولايات متأرجحة أخرى، لديهم أدلة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأضاف محامى ترامب: "الرئيس لم يتنازل أبدا، لقد كان ساخرا بشأن الوضع الحالى"، موضحًا أنه "ليس لوسائل الإعلام الحق فى تحديد نتائج الانتخابات".

وأوضح محامى دونالد ترامب، أن الرئيس الأمريكى يطعن فى الانتخابات لأنه يحصل على مزيد من الأدلة.