ترامب عبر تويتر: فزت بالانتخابات

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من جديد أنه فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "لقد فزت بالانتخابات".

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن رفع قضايا أمام المحاكم الأمريكية، قريبا لإظهار عدم دستورية الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "العديد من القضايا التي شهدتها المحاكم الأمريكية، لم نرفعها، بل رفعها أشخاص كانوا شهودا على الانتهاكات المروعة".

وأضاف: "سنرفع قريبا قضايانا الكبرى، التي ستظهر عدم دستورية الانتخابات 2020، وكذلك الغضب من الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة".