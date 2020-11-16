ألمانيا تسجل ما يقرب من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الإثنين، تسجيل 10 آلاف و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و62 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يكون إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في ألمانيا 801 ألف و327 إصابة، و12 ألفا و547 حالة وفاة.
وتوقع الدكتور أوغور شاهين مدير عام شركة "بيونتيك" الألمانية التي طورت مع شركة "فايزر" الأمريكية، عودة الحياة إلى طبيعتها في العالم بحلول فصل الشتاء المقبل.
وقال الطبيب الألماني في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطاني بي بي سي إن الشتاء الحالي سيكون شاقا للغاية، بسبب عدم تأثير اللقاح بشكل فعال على الإصابات.
وأكد على ثقته في تقليل اللقاح لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، متوقعا حدوث الفارق بنسبة النصف.
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