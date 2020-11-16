قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، منع التنقل بين المدن، إلى جانب فرض إجراءات مشددة بداية من السبت المقبل، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.
ووفقا للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعي فإنه: "تقرر خلال اجتماع اليوم حول موضوع مكافحة كورونا فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة إلى أخرى"، وفق ما نقلته وكالة إرنا الإيرانية.
وأضاف ربيعي في تصريحات أنه: "ضروري تعاون الأجهزة المختلفة في تنفيذ القرارات من أجل تحقيق النجاح في مواجهة كورونا".
كما أكد أن خطة التعطيل الواسعة تستثني المنتجين والموردين للسلع والمنتجات اللازمة والضرورية.
وسجلت إيران، أمس الأحد، 12 ألفا و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي إصابات الفيروس 762 ألف و568 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. قرارات عاجلة من الحكومة الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.