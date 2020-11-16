كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، واعتبر نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي تغريدة مقتضبة على "تويتر"، الاثنين، قال ترامب: "لقد فزت بالانتخابات".
ومنذ إعلان النتائج بفوز بايدن قبل أيام، دأب ترامب مرارا وتكرارا على رفض الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد على النتائج "سرقت منه".
ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية، إلا أن معظم دعاويها قوبلت بالرفض من جانب المحاكم.
والأحد قال ترامب لأول مرة إن بايدن "فاز" بالانتخابات، ثم سرعان ما غرد مجددا نافيا اعترافه بانتصار منافسه الذي بدأ فعليا الاستعداد لدخول البيت الأبيض.
وتفوق بايدن على ترامب بهامش مريح، إذ حصد حتى الآن 290 صوتا في المجمع الانتخابي، أكثر بـ20 صوتا من الإجمالي المطلوب للحسم، مقابل 232 صوتا لترامب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعيد الكَرّة: لقد فزت بالانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.