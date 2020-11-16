الصين تسجل 8 إصابات وافدة بـ كورونا

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، بلغ العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد 19 86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.